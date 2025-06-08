Мэттью Макконахи — Кори Гауфф: поздравляю со вторым «Шлемом» и первым на грунте

Известный голливудский актёр Мэттью Макконахи поздравил вторую ракетку мира американскую теннисистку Кори Гауфф с победой на Открытом чемпионате Франции — 2025. В решающем матче Гауфф обыграла лидера мирового рейтинга Арину Соболенко со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.

«Кори Гауфф выиграла «Ролан Гаррос». Поздравляю со вторым «Шлемом» и первым на грунте», — написал Макконахи в социальных сетях.

21-летняя Кори Гауфф во второй раз в карьере выиграла турнир «Большого шлема». В 2023 году она победила на домашнем мэйджоре, US Open, также в финале одолев Арину Соболенко.

Кори Гауфф стала первой за 10 лет американкой, победившей на «Ролан Гаррос». В 2015 году на парижском «Шлеме» титул завоевала титулованная Серена Уильямс.