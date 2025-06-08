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Мэттью Макконахи — Кори Гауфф: поздравляю со вторым «Шлемом» и первым на грунте

Мэттью Макконахи — Кори Гауфф: поздравляю со вторым «Шлемом» и первым на грунте
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Известный голливудский актёр Мэттью Макконахи поздравил вторую ракетку мира американскую теннисистку Кори Гауфф с победой на Открытом чемпионате Франции — 2025. В решающем матче Гауфф обыграла лидера мирового рейтинга Арину Соболенко со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.

Ролан Гаррос (ж). Финал
07 июня 2025, суббота. 16:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		2 4
6 5 		6 6
         
Кори Гауфф
2
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«Кори Гауфф выиграла «Ролан Гаррос». Поздравляю со вторым «Шлемом» и первым на грунте», — написал Макконахи в социальных сетях.

21-летняя Кори Гауфф во второй раз в карьере выиграла турнир «Большого шлема». В 2023 году она победила на домашнем мэйджоре, US Open, также в финале одолев Арину Соболенко.

Кори Гауфф стала первой за 10 лет американкой, победившей на «Ролан Гаррос». В 2015 году на парижском «Шлеме» титул завоевала титулованная Серена Уильямс.

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