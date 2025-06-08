Cанторо — о финале «РГ»: сыграй они его с закрытой крышей, результат мог быть иным
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Бывший французский теннисист, а ныне эксперт Фабрис Санторо считает, что финал «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде мог сложиться иначе, если бы начался позже.
Ролан Гаррос (ж). Финал
07 июня 2025, суббота. 16:30 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|4
|
|6
|6
2
Кори Гауфф
К. Гауфф
«Соболенко пыталась сдержать слёзы, но за кадром они всё равно хлынут. Для неё это было очень тяжело. Этот финал оказался болезненным по своему развитию. А в конце всего она видит, как во время церемонии закрывают крышу… Историю не переписать, но кто знает — сыграй они этот финал в 18:00 с закрытой крышей, возможно, результат мог быть иным», — приводит слова Санторо We love tennis.
Чемпионкой «Ролан Гаррос» стала американка Кори Гауфф. В финале она одолела белоруску Арину Соболенко — 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.
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