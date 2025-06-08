Cанторо — о финале «РГ»: сыграй они его с закрытой крышей, результат мог быть иным

Бывший французский теннисист, а ныне эксперт Фабрис Санторо считает, что финал «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде мог сложиться иначе, если бы начался позже.

«Соболенко пыталась сдержать слёзы, но за кадром они всё равно хлынут. Для неё это было очень тяжело. Этот финал оказался болезненным по своему развитию. А в конце всего она видит, как во время церемонии закрывают крышу… Историю не переписать, но кто знает — сыграй они этот финал в 18:00 с закрытой крышей, возможно, результат мог быть иным», — приводит слова Санторо We love tennis.

Чемпионкой «Ролан Гаррос» стала американка Кори Гауфф. В финале она одолела белоруску Арину Соболенко — 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.