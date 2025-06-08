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Кори Гауфф ответила, чем для неё отличается победа на «Ролан Гаррос» и US Open

Кори Гауфф ответила, чем для неё отличается победа на «Ролан Гаррос» и US Open
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Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф ответила, чем для неё отличается победа на «Ролан Гаррос» — 2025 от победы на US Open — 2023. В финале соревнований в Париже Кори обыграла Арину Соболенко со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:4. В 2023 году на домашнем мэйджоре Гауфф также обыграла Арину (2:6, 6:3, 6:2).

Ролан Гаррос (ж). Финал
07 июня 2025, суббота. 16:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		2 4
6 5 		6 6
         
Кори Гауфф
2
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«Я думаю, что первая победа была более эмоциональной, но эта была сложнее, потому что ты выигрываешь один раз и не хочешь довольствоваться только этим. Так что было очень сложно соответствовать. И ещё я чувствовала, что очень хочу выиграть именно этот турнир. Сегодня, играя с Ариной, просто сказала себе: «Я должна постараться сделать всё возможное, чтобы пройти через матч». Да, так я и поступила», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

21-летняя Кори Гауфф стала первой американкой, покорившей «Ролан Гаррос» после Серены Уильямс в 2015 году, и самой молодой американкой, сделавшей это с 2002 года, когда Уильямс завоевала в Париже первый из трёх своих титулов на этом турнире.

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