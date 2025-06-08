Гауфф: я видела, как Соболенко злится, а потом разносит корт

Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о ходе матча против белоруски Арины Соболенко в финале «Ролан Гаррос». Американка одержала победу со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.

«Я видела, как она злится, а потом разносит корт. Так что я тоже была расстроена, хотя внешне это не очень показывала. В голове у меня было много фрустрации. Если я была расстроена, значит, и сопернице было непросто. Это был не день для красивого тенниса. Я не знаю много игроков, которые могли бы сегодня показать красивую игру, но это часть спорта и игры на открытом воздухе. Никогда не знаешь, чего ожидать — особенно в Париже», — приводит слова Гауфф Punto de Break.

Гауфф стала первой представительницей США, выигравшей «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде после Серены Уильямс в 2015 году, и самой молодой американкой, завоевавший титул на этом турнире после Уильямс в 2002 году.