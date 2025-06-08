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Гауфф: я видела, как Соболенко злится, а потом разносит корт

Гауфф: я видела, как Соболенко злится, а потом разносит корт
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Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о ходе матча против белоруски Арины Соболенко в финале «Ролан Гаррос». Американка одержала победу со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.

Ролан Гаррос (ж). Финал
07 июня 2025, суббота. 16:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		2 4
6 5 		6 6
         
Кори Гауфф
2
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«Я видела, как она злится, а потом разносит корт. Так что я тоже была расстроена, хотя внешне это не очень показывала. В голове у меня было много фрустрации. Если я была расстроена, значит, и сопернице было непросто. Это был не день для красивого тенниса. Я не знаю много игроков, которые могли бы сегодня показать красивую игру, но это часть спорта и игры на открытом воздухе. Никогда не знаешь, чего ожидать — особенно в Париже», — приводит слова Гауфф Punto de Break.

Гауфф стала первой представительницей США, выигравшей «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде после Серены Уильямс в 2015 году, и самой молодой американкой, завоевавший титул на этом турнире после Уильямс в 2002 году.

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