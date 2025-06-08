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Аккаунт «Ролан Гаррос» отреагировал на пост Соболенко после поражения от Гауфф в финале

Аккаунт «Ролан Гаррос» отреагировал на пост Соболенко после поражения от Гауфф в финале
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Аккаунт «Ролан Гаррос» отреагировал на публикацию белоруски Арины Соболенко после поражения в финале турнира от американки Корри Гауфф. Она проиграла американке со счётом 7:6 (7:5), 2:6, 4:6.

Ролан Гаррос (ж). Финал
07 июня 2025, суббота. 16:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		2 4
6 5 		6 6
         
Кори Гауфф
2
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«Ты вернёшься сильнее, Арина», — написала официальная страница турнира под постом Соболенко в одной из социальных сетей.

Соболенко проиграла второй подряд финал на турнире «Большого шлема». На Открытом чемпионате Австралии — 2025 в финале Соболенко уступила американке Мэдисон Киз со счётом 3:6, 6:2, 5:7.

Гауфф стала первой представительницей США, выигравшей «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде после Серены Уильямс в 2015 году.

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