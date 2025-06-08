Аккаунт «Ролан Гаррос» отреагировал на пост Соболенко после поражения от Гауфф в финале
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Аккаунт «Ролан Гаррос» отреагировал на публикацию белоруски Арины Соболенко после поражения в финале турнира от американки Корри Гауфф. Она проиграла американке со счётом 7:6 (7:5), 2:6, 4:6.
Ролан Гаррос (ж). Финал
07 июня 2025, суббота. 16:30 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
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|2
|3
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|2
|4
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|6
|6
2
Кори Гауфф
К. Гауфф
«Ты вернёшься сильнее, Арина», — написала официальная страница турнира под постом Соболенко в одной из социальных сетей.
Соболенко проиграла второй подряд финал на турнире «Большого шлема». На Открытом чемпионате Австралии — 2025 в финале Соболенко уступила американке Мэдисон Киз со счётом 3:6, 6:2, 5:7.
Гауфф стала первой представительницей США, выигравшей «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде после Серены Уильямс в 2015 году.
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