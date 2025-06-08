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Гауфф повторила редчайшее достижение, ранее покорявшееся лишь Граф и Винус Уильямс на ТБШ

Гауфф повторила редчайшее достижение, ранее покорявшееся лишь Граф и Винус Уильямс на ТБШ
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Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф после победы над лидером рейтинга WTA белоруской Ариной Соболенко в финале «Ролан Гаррос» — 2025 (6:7, 6:2, 6:4) повторила редчайшее достижение на турнирах «Большого шлема», которое покорялось лишь немке Штеффи Граф и соотечественнице Кори – Винус Уильямс. Об этом сообщает Opta Ace.

Ролан Гаррос (ж). Финал
07 июня 2025, суббота. 16:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		2 4
6 5 		6 6
         
Кори Гауфф
2
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

По информации источника, Гауфф стала первой теннисисткой, которая выиграла финал одиночного турнира «Большого шлема» в матчах против первой ракетки мира после того, как проиграла первый сет. В 1999 году Граф переиграла Мартину Хингис в решающей встрече Открытого чемпионата Франции (4:6, 7:5, 6:2). Кроме того, данное достижение покорялось американке Винус Уильямс на Уимблдоне в 2005 году, когда она одолела Линдсей Дэвенпорт — 4:6, 7:6, 9:7.

Напомним, Гауфф — первая представительница США, выигравшей «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде после Серены Уильямс в 2015 году.

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