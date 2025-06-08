Гауфф повторила редчайшее достижение, ранее покорявшееся лишь Граф и Винус Уильямс на ТБШ

Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф после победы над лидером рейтинга WTA белоруской Ариной Соболенко в финале «Ролан Гаррос» — 2025 (6:7, 6:2, 6:4) повторила редчайшее достижение на турнирах «Большого шлема», которое покорялось лишь немке Штеффи Граф и соотечественнице Кори – Винус Уильямс. Об этом сообщает Opta Ace.
|1
|2
|3
|
|2
|4
|
|6
|6
По информации источника, Гауфф стала первой теннисисткой, которая выиграла финал одиночного турнира «Большого шлема» в матчах против первой ракетки мира после того, как проиграла первый сет. В 1999 году Граф переиграла Мартину Хингис в решающей встрече Открытого чемпионата Франции (4:6, 7:5, 6:2). Кроме того, данное достижение покорялось американке Винус Уильямс на Уимблдоне в 2005 году, когда она одолела Линдсей Дэвенпорт — 4:6, 7:6, 9:7.
Напомним, Гауфф — первая представительница США, выигравшей «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде после Серены Уильямс в 2015 году.
Главные победы россиян в большом теннисе:
- 8 июня 2025
-
04:55
-
04:42
-
03:51
-
01:39
-
00:52
-
00:40
-
00:36
-
00:12
-
00:04
- 7 июня 2025
-
23:52
-
23:46
-
23:40
-
23:21
-
23:14
-
23:11
-
22:46
-
22:42
-
22:33
-
22:20
-
22:10
-
22:00
-
21:53
-
21:35
-
21:22
-
21:10
-
21:07
-
21:01
-
20:56
-
20:40
-
20:22
-
20:21
-
20:11
-
20:00
-
19:49
-
19:48