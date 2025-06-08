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Гауфф опубликовала пост после победы над Соболенко в финале «Ролан Гаррос»

Гауфф опубликовала пост после победы над Соболенко в финале «Ролан Гаррос»
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Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф опубликовала пост после победы над белоруской Ариной Соболенко (6:7 (5:7), 6:2, 6:4) в финале Открытого чемпионата Франции.

Ролан Гаррос (ж). Финал
07 июня 2025, суббота. 16:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		2 4
6 5 		6 6
         
Кори Гауфф
2
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«Это так много для меня значит, правда… чемпионка «Ролан Гаррос». Я так много работала ради этого момента, и то, что это действительно произошло — просто безумие. Спасибо тебе, боже и спасибо всем. Это значит для меня целый мир. Я до сих пор в шоке, честно, не могу найти слов, но пока могу сказать только одно: спасибо и никогда не отказывайтесь от своих мечт», — написала Гауфф на личной странице в одной из социальных сетей.

Гауфф стала первой представительницей США, выигравшей «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде после Серены Уильямс в 2015 году, и самой молодой американкой, завоевавший титул на этом турнире после Уильямс в 2002 году.

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