Гауфф опубликовала пост после победы над Соболенко в финале «Ролан Гаррос»

Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф опубликовала пост после победы над белоруской Ариной Соболенко (6:7 (5:7), 6:2, 6:4) в финале Открытого чемпионата Франции.
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«Это так много для меня значит, правда… чемпионка «Ролан Гаррос». Я так много работала ради этого момента, и то, что это действительно произошло — просто безумие. Спасибо тебе, боже и спасибо всем. Это значит для меня целый мир. Я до сих пор в шоке, честно, не могу найти слов, но пока могу сказать только одно: спасибо и никогда не отказывайтесь от своих мечт», — написала Гауфф на личной странице в одной из социальных сетей.
Гауфф стала первой представительницей США, выигравшей «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде после Серены Уильямс в 2015 году, и самой молодой американкой, завоевавший титул на этом турнире после Уильямс в 2002 году.
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