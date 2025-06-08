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Кори Гауфф стала третьей американкой с 1990 года, выигравшей «Ролан Гаррос»

Кори Гауфф стала третьей американкой с 1990 года, выигравшей «Ролан Гаррос»
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Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф одержала победу над лидером рейтинга WTA белоруской Ариной Соболенко в финале «Ролан Гаррос» — 2025 (6:7, 6:2, 6:4). Таким образом, Гауфф стала третьей американкой за 35 лет, выигравшей Открытый чемпионат Франции в одиночном женском разряде. Об этом сообщает Opta Ace.

По информации источника, ранее на данном турнире среди представительниц США титул брали лишь две теннисистки с 1990 года: Дженнифер Каприати и Серена Уильямс.

По итогам турнира Кори Гауфф стала двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема». Первый ТБШ американка выиграла в 2023 году на US Open.

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