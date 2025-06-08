Стала известна сетка турнира в Штутгарте, на котором выступят Сафиуллин, Зверев и Фриц

Состоялась жеребьёвка травяного турнира категории ATP-250 в Штутгарте (Германия), призовой фонд которого составляет € 751 630.

В турнире примут участие 72-й номер рейтинга АТР российский теннисист Роман Сафиуллин, третья ракетка мира немец Александр Зверев, а также четвёртый номер мирового рейтинга Тейлор Фриц из США. В основной сетке Сафиуллин заменил 28-ю ракетку мира итальянца Маттео Берреттини, который пропустит турнир из-за травмы.

В первом круге турнира в Штутгарте соперником Сафиуллина стал французский теннисист, занимающий 37-е место в мировом рейтинге, Джованни Мпетчи Перрикар.

Турнир в Штутгарте пройдёт с 9 по 15 июня. Действующим чемпионом соревнований является пятая ракетка мира британец Джек Дрейпер.