Леброн Джеймс поздравил Кори Гауфф с победой на «Ролан Гаррос» — 2025

40-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Леброн Джеймс поздравил вторую ракетку мира Кори Гауфф с победой на Открытом чемпионате Франции — 2025. В решающем матче Гауфф обыграла лидера мирового рейтинга Арину Соболенко со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.

«Я присоединяюсь! Поздравляю мою коллегу-знаменосца, Коко», — написал Леброн на своей странице в социальных сетях.

21-летняя Кори Гауфф во второй раз в карьере выиграла турнир «Большого шлема». В 2023 году она победила на домашнем мэйджоре, US Open, в финале также одолев Арину Соболенко.