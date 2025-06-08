Леброн Джеймс поздравил Кори Гауфф с победой на «Ролан Гаррос» — 2025
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40-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Леброн Джеймс поздравил вторую ракетку мира Кори Гауфф с победой на Открытом чемпионате Франции — 2025. В решающем матче Гауфф обыграла лидера мирового рейтинга Арину Соболенко со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.
Ролан Гаррос (ж). Финал
07 июня 2025, суббота. 16:30 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|4
|
|6
|6
2
Кори Гауфф
К. Гауфф
«Я присоединяюсь! Поздравляю мою коллегу-знаменосца, Коко», — написал Леброн на своей странице в социальных сетях.
21-летняя Кори Гауфф во второй раз в карьере выиграла турнир «Большого шлема». В 2023 году она победила на домашнем мэйджоре, US Open, в финале также одолев Арину Соболенко.
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