Янник Синнер — Карлос Алькарас: где смотреть, во сколько финал «Ролан Гаррос» — 2025

Сегодня, 8 июня, состоится финальный матч «Ролан Гаррос» — 2025 в мужском одиночном разряде, в котором встретятся лидер мирового рейтинга итальянский теннисист Янник Синнер и вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас. Начало поединка запланировано на 16:00 мск.

В России не предусмотрены официальные трансляции матчей Открытого чемпионата Франции. За всеми событиями игрового дня в Париже (Франция) можно следить в LIVE «Чемпионата» или в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом соревнований является Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале одолевший немца Александра Зверева.