Янник Синнер — Карлос Алькарас: где смотреть, во сколько финал «Ролан Гаррос» — 2025
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Сегодня, 8 июня, состоится финальный матч «Ролан Гаррос» — 2025 в мужском одиночном разряде, в котором встретятся лидер мирового рейтинга итальянский теннисист Янник Синнер и вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас. Начало поединка запланировано на 16:00 мск.
Ролан Гаррос (м). Финал
08 июня 2025, воскресенье. 16:00 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
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2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
В России не предусмотрены официальные трансляции матчей Открытого чемпионата Франции. За всеми событиями игрового дня в Париже (Франция) можно следить в LIVE «Чемпионата» или в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».
Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом соревнований является Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале одолевший немца Александра Зверева.
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