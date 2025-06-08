«Отличное самообладание». Род Лэйвер поздравил Гауфф с победой на «Ролан Гаррос»

11-кратный чемпион турниров «Большого шлема» легендарный австралийский теннисист Род Лэйвер поздравил вторую ракетку мира Кори Гауфф с победой на Открытом чемпионате Франции — 2025. В матче за титул она обыграла лидера мирового рейтинга представительницу Беларуси Арину Соболенко. Встреча завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.
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«Поздравляю, Кори, с великолепной победой на «Ролан Гаррос». Отличное самообладание в борьбе с невероятным соперником. Это были замечательные две недели тенниса. Желаю вам с Ариной всего наилучшего в будущем», — написал Лэйвер на своей странице в социальных сетях.
21-летняя Кори Гауфф во второй раз в карьере выиграла турнир «Большого шлема». В 2023 году она победила на домашнем мэйджоре, US Open, в финале также одолев Арину Соболенко.
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