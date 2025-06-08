Марион Бартоли — о подготовке Гауфф к ТБШ: уже после Майами она думала о «Ролан Гаррос»

Чемпионка Уимблдона-2013 француженка Марион Бартоли оценила ментальные и физические качества чемпионки «Ролан Гаррос» – 2025 американки Кори Гауфф, с помощью которых она смогла выиграть титул в Париже.

«Кори постоянно работает. Я пересеклась с её командой в Майами, где она довольно рано вылетела из турнира, и спросила их, что они будут делать дальше. Её тренер сказал мне: «Слушай, уже завтра она должна быть на зелёном грунте (тип грунтового покрытия, на котором играют в США. – Прим. «Чемпионата»), мы начинаем подготовку, она хочет обязательно хорошо сыграть на «Ролан Гаррос». Она уже думает о будущем». Жан-Кристоф умеет снова настраивать Кори в такие немного сложные моменты, потому что она верит в него, в то, что он ей говорит.

Да, конечно, мы все говорим, что, если бы ей удалось исправить ошибки на форхенде и на подаче, она была бы почти непобедимой, но даже выигрывать, несмотря на это, — тоже невероятно сильно. В финале мы это и увидели. Она делала двойные ошибки, иногда промахивалась с форхенда, но она такой боец, у неё такая способность концентрироваться и такие физические качества, что она всё это умеет компенсировать», – приводит слова Бартоли We Love Tennis.