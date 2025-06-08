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«Это всё выглядело как шутка». Соболенко — о погодных условиях во время финала «РГ»

«Это всё выглядело как шутка». Соболенко — о погодных условиях во время финала «РГ»
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко объяснила, почему во время речи после финала «Ролан Гаррос» назвала ужасными условия матча с американкой Кори Гауфф. Теннисистки разыграли трофей «Ролан Гаррос». Гауфф одержала волевую победу со счётом 6:7, 6:2, 6:4.

Ролан Гаррос (ж). Финал
07 июня 2025, суббота. 16:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		2 4
6 5 		6 6
         
Кори Гауфф
2
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«Ветер дул очень сильно, иногда он успокаивался. В какой то момент это всё выглядело как шутка. Она била по мячу, и ветер придавал её ударам скорости. Каждый раз я опаздывала. Плюс факт, что мы играли на грунте, где очень плохой отскок. Мне пришлось отходить назад в попытках сыграть такие мячи. Но я была не в состоянии», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

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