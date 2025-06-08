«Это всё выглядело как шутка». Соболенко — о погодных условиях во время финала «РГ»

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко объяснила, почему во время речи после финала «Ролан Гаррос» назвала ужасными условия матча с американкой Кори Гауфф. Теннисистки разыграли трофей «Ролан Гаррос». Гауфф одержала волевую победу со счётом 6:7, 6:2, 6:4.

«Ветер дул очень сильно, иногда он успокаивался. В какой то момент это всё выглядело как шутка. Она била по мячу, и ветер придавал её ударам скорости. Каждый раз я опаздывала. Плюс факт, что мы играли на грунте, где очень плохой отскок. Мне пришлось отходить назад в попытках сыграть такие мячи. Но я была не в состоянии», — сказала Соболенко на пресс-конференции.