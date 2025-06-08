«Это всё выглядело как шутка». Соболенко — о погодных условиях во время финала «РГ»
Поделиться
Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко объяснила, почему во время речи после финала «Ролан Гаррос» назвала ужасными условия матча с американкой Кори Гауфф. Теннисистки разыграли трофей «Ролан Гаррос». Гауфф одержала волевую победу со счётом 6:7, 6:2, 6:4.
Ролан Гаррос (ж). Финал
07 июня 2025, суббота. 16:30 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|4
|
|6
|6
2
Кори Гауфф
К. Гауфф
«Ветер дул очень сильно, иногда он успокаивался. В какой то момент это всё выглядело как шутка. Она била по мячу, и ветер придавал её ударам скорости. Каждый раз я опаздывала. Плюс факт, что мы играли на грунте, где очень плохой отскок. Мне пришлось отходить назад в попытках сыграть такие мячи. Но я была не в состоянии», — сказала Соболенко на пресс-конференции.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 июня 2025
-
12:00
-
11:43
-
11:43
-
11:25
-
11:12
-
10:59
-
10:49
-
10:31
-
10:09
-
10:00
-
09:39
-
09:30
-
09:26
-
07:29
-
04:55
-
04:42
-
03:51
-
01:39
-
00:52
-
00:40
-
00:36
-
00:12
-
00:04
- 7 июня 2025
-
23:52
-
23:46
-
23:40
-
23:21
-
23:14
-
23:11
-
22:46
-
22:42
-
22:33
-
22:20
-
22:10
-
22:00