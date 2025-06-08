Кори Гауфф: горжусь тем, что представляю американцев, похожих на меня

Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф заявила, что гордится представлять США после победы над белоруской Ариной Соболенко (6:7 (5:7), 6:2, 6:4) в финале Открытого чемпионата Франции.
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«Это многое значит. Очевидно, сейчас в нашей стране многое происходит. Горжусь тем, что представляю американцев, которые похожи на меня, но не чувствуют такой поддержки. Стараюсь быть отражением надежды и света для этих людей. Помню, после выборов у меня было ощущение, что наступил небольшой спад. Моя мама сказала мне во время выступления в Эр-Рияде: «Постарайся выиграть турнир, просто чтобы люди могли улыбнуться». Об этом я думала и сегодня. Видеть флаги среди болельщиков значит очень многое. Я определённо патриот», — сказала Гауфф на пресс-конференции.
Гауфф стала первой представительницей США, выигравшей «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде после Серены Уильямс в 2015 году, и самой молодой американкой, завоевавшей титул на этом турнире после Уильямс в 2002 году.
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