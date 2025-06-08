Стала известна сетка турнира в Лондоне, на котором выступят Шнайдер, Киз и Циньвэнь

Состоялась жеребьёвка травяного турнира категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания), призовой фонд которого составляет € 1 415 000.

Всего в турнире примут участие 32 теннисистки. В Лондоне сыграют: 11-й номер мирового рейтинга россиянка Диана Шнайдер, четвёртая ракетка мира американка Джессика Пегула, её соотечественница и шестой номер рейтинга WTA Мэдисон Киз, восьмая ракетка мира китаянка Чжэн Циньвэнь, а также 11-й номер мирового рейтинга казахстанская теннисистка Елена Рыбакина.

В первом круге Диана Шнайдер сыграет с 26-й ракеткой мира полькой Магдаленой Френх. Матч запланирован на 9 июня.

Турнир в Лондоне пройдёт с 9 по 16 июня.