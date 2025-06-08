Беккер обратился к Кори Гауфф после победы американки на «Ролан Гаррос» — 2025

Шестикратный чемпион турниров серии «Большого шлема» немец Борис Беккер поздравил вторую ракетку мира Кори Гауфф с победой на Открытом чемпионате Франции — 2025. В матче за титул она в трёх сетах обыграла лидера мирового рейтинга представительницу Беларуси Арину Соболенко. Встреча завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:4 в пользу американской теннисистки.

«Поздравляю, Коко», — написал Беккер на своей странице в социальных сетях.

21-летняя Кори Гауфф во второй раз в карьере выиграла турнир «Большого шлема». В 2023 году она победила на домашнем мэйджоре, US Open, в финале также одолев Арину Соболенко.