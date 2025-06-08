Кори Гауфф станцевала с трофеем «Ролан Гаррос»

Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф станцевала с трофеем Открытого чемпионата Франции победы над лидером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко в финале турнира. Встреча завершилась в трёх сетах со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.

21-летняя Кори Гауфф во второй раз в карьере выиграла турнир «Большого шлема». В 2023 году она победила на домашнем мэйджоре, US Open. В финале она также обыграла Арину Соболенко.

Отметим, что Кори Гауфф стала первой за 10 лет американкой, победившей на Открытом чемпионате Франции. В 2015 году на парижском «Шлеме» титул завоевала титулованная Серена Уильямс.