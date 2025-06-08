Кори Гауфф станцевала с трофеем «Ролан Гаррос»
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Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф станцевала с трофеем Открытого чемпионата Франции победы над лидером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко в финале турнира. Встреча завершилась в трёх сетах со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.
Ролан Гаррос (ж). Финал
07 июня 2025, суббота. 16:30 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|4
|
|6
|6
2
Кори Гауфф
К. Гауфф
21-летняя Кори Гауфф во второй раз в карьере выиграла турнир «Большого шлема». В 2023 году она победила на домашнем мэйджоре, US Open. В финале она также обыграла Арину Соболенко.
Отметим, что Кори Гауфф стала первой за 10 лет американкой, победившей на Открытом чемпионате Франции. В 2015 году на парижском «Шлеме» титул завоевала титулованная Серена Уильямс.
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