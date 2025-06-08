Виландер — о преимуществе Синнера в финале «РГ»: он будет чувствовать себя свежее

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер высказался о физической форме первой ракетки мира итальянца Янника Синнера на «Ролан Гаррос» – 2025.

«Янник Синнер — первая ракетка мира, он играет с такой силой и скоростью, и сам факт его выхода в финал на другом покрытии — это нечто потрясающее. Для него особенно важно вернуться после трёхмесячного перерыва — он будет чувствовать себя свежее. Эти три месяца, похоже, пошли ему на пользу. Я не могу поверить, что мы увидим финал между первым и вторым номерами рейтинга — Синнер против Алькараса. Это финал мечты для меня», – приводит слова Виландера TNT Sports.

Напомним, Янник Синнер сыграет в финале «Ролан Гаррос» – 2025 с действующим чемпионом турнира испанцем Карлосом Алькарасом. Матч запланирован на 8 июня.