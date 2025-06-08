Янник Синнер — Карлос Алькарас: текстовая онлайн-трансляция финала «Ролан Гаррос» — 2025

Сегодня, 8 июня, состоится финальный матч «Ролан Гаррос» — 2025 в мужском одиночном разряде, в котором встретятся лидер мирового рейтинга итальянский теннисист Янник Синнер и вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас. Начало поединка запланировано на 16:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Янник Синнер – Карлос Алькарас в финале «Ролан Гаррос» — 2025.

Счёт личных встреч в официальных матчах — 8-4 в пользу Алькараса (3-1 на грунте). В этом сезоне они успели встретиться в финале «Мастерса» в Риме, где Алькарас победил со счётом 7:6, 6:1, отыграв двойной сетбол на своей подаче в концовке первой партии.

Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом соревнований является Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале одолевший немца Александра Зверева.