Тим Хенмэн — о финале «РГ» между Синнером и Алькарасом: это идеальное завершение турнира

Бывшая первая ракетка Великобритании Тим Хенмэн поделился ожиданиями от финального матча «Ролан Гаррос» – 2025 между итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом.

«Синнер неустанен в своих ударах с задней линии, он не уходит от мощных форхендов и бэкхендов. У Алькараса так много козырей: он стремится идти вперёд, использует укороченные, иногда прибегает к резаным ударам. Это действительно захватывающее противостояние — идеальное завершение турнира», – приводит слова Хенмэна TNT Sports.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Янник Синнер – Карлос Алькарас в финале «Ролан Гаррос» — 2025.

«Ролан Гаррос» – 2025 проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом Открытого чемпионата Франции является испанец Карлос Алькарас.