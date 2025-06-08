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Тим Хенмэн — о финале «РГ» между Синнером и Алькарасом: это идеальное завершение турнира

Тим Хенмэн — о финале «РГ» между Синнером и Алькарасом: это идеальное завершение турнира
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Бывшая первая ракетка Великобритании Тим Хенмэн поделился ожиданиями от финального матча «Ролан Гаррос» – 2025 между итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом.

Ролан Гаррос (м). Финал
08 июня 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Синнер неустанен в своих ударах с задней линии, он не уходит от мощных форхендов и бэкхендов. У Алькараса так много козырей: он стремится идти вперёд, использует укороченные, иногда прибегает к резаным ударам. Это действительно захватывающее противостояние — идеальное завершение турнира», – приводит слова Хенмэна TNT Sports.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Янник Синнер – Карлос Алькарас в финале «Ролан Гаррос» — 2025.

«Ролан Гаррос» – 2025 проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом Открытого чемпионата Франции является испанец Карлос Алькарас.

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