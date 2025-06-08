Тим Хенмэн — о финале «РГ» между Синнером и Алькарасом: это идеальное завершение турнира

Бывшая первая ракетка Великобритании Тим Хенмэн поделился ожиданиями от финального матча «Ролан Гаррос» – 2025 между итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
«Синнер неустанен в своих ударах с задней линии, он не уходит от мощных форхендов и бэкхендов. У Алькараса так много козырей: он стремится идти вперёд, использует укороченные, иногда прибегает к резаным ударам. Это действительно захватывающее противостояние — идеальное завершение турнира», – приводит слова Хенмэна TNT Sports.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Янник Синнер – Карлос Алькарас в финале «Ролан Гаррос» — 2025.
«Ролан Гаррос» – 2025 проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом Открытого чемпионата Франции является испанец Карлос Алькарас.
- 8 июня 2025
-
13:33
-
13:29
-
13:11
-
12:50
-
12:42
-
12:35
-
12:32
-
12:16
-
12:00
-
11:43
-
11:43
-
11:25
-
11:12
-
10:59
-
10:49
-
10:31
-
10:09
-
10:00
-
09:39
-
09:30
-
09:26
-
07:29
-
04:55
-
04:42
-
03:51
-
01:39
-
00:52
-
00:40
-
00:36
-
00:12
-
00:04
- 7 июня 2025
-
23:52
-
23:46
-
23:40
-
23:21