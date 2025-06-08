Крис Эверт: когда мы увидели Гауфф в 15 лет, было понятно, что она выиграет не один «Шлем»

18-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» американка Крис Эверт прокомментировала победу второй ракетки мира Кори Гауфф на «Ролан Гаррос» – 2025. В финале турнира американка обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.

«Она плакала — было видно, как сильно она этого хотела и насколько напряжённым был весь этот матч. Но она нашла способ победить. Она заслужила этот титул. Она выросла на грунте и уже раньше выходила в финал.

Теперь у неё второй титул «Большого шлема». Она долго этого ждала. Когда мы увидели Кори в 15 лет, было понятно, что она выиграет не один «Шлем», и сейчас у неё уже второй. Это действительно невероятно», – приводит слова Эверт Tennis 365.

Свой первый титул чемпионки турнира «Большого шлема» Кори Гауфф завоевала в 2023 году, одержав победу над белоруской Ариной Соболенко (2:6, 6:3, 6:2) в финале US Open.