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Крис Эверт: когда мы увидели Гауфф в 15 лет, было понятно, что она выиграет не один «Шлем»

Крис Эверт: когда мы увидели Гауфф в 15 лет, было понятно, что она выиграет не один «Шлем»
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18-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» американка Крис Эверт прокомментировала победу второй ракетки мира Кори Гауфф на «Ролан Гаррос» – 2025. В финале турнира американка обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.

Ролан Гаррос (ж). Финал
07 июня 2025, суббота. 16:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		2 4
6 5 		6 6
         
Кори Гауфф
2
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«Она плакала — было видно, как сильно она этого хотела и насколько напряжённым был весь этот матч. Но она нашла способ победить. Она заслужила этот титул. Она выросла на грунте и уже раньше выходила в финал.

Теперь у неё второй титул «Большого шлема». Она долго этого ждала. Когда мы увидели Кори в 15 лет, было понятно, что она выиграет не один «Шлем», и сейчас у неё уже второй. Это действительно невероятно», – приводит слова Эверт Tennis 365.

Свой первый титул чемпионки турнира «Большого шлема» Кори Гауфф завоевала в 2023 году, одержав победу над белоруской Ариной Соболенко (2:6, 6:3, 6:2) в финале US Open.

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