Стефанос Циципас рассказал, как работает над развитием своего характера

Двукратный финалист турниров «Большого шлема» греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, как работает над развитием своего характера.

«Не занимайтесь психотерапией. Я просто спорю со своими греческими родственниками и называю это «развитием характера», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Циципас впервые с августа 2018 года покинет топ-20 рейтинга ATP. Он опустится минимум на 25-е место. 28 мая 20-я ракетка мира Циципас неожиданно проиграл во втором круге «Ролан Гаррос» – 2025 итальянцу Маттео Джиганте (167-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:5, 2:6, 4:6.