Мама Кори Гауфф молилась за неё во время финального матча «Ролан Гаррос» с Соболенко
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Кэнди Гауфф, мама американской теннисистки Кори Гауфф, молилась за дочь во время финального матча Открытого чемпионата Франции — 2025. В матче за титул Гауфф встречалась с первой ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко. Встреча завершилась волевой победой Гауфф со счётом 6:7, 6:2, 6:4.
Ролан Гаррос (ж). Финал
07 июня 2025, суббота. 16:30 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|4
|
|6
|6
2
Кори Гауфф
К. Гауфф
Фото: кадр из трансляции TNT Sports
Фото: кадр из трансляции TNT Sports
Кэнди Гауфф поддерживала дочь на протяжении всего турнира. После победы в финальном матче Кори встретилась с семьёй и трогательно поблагодарила за поддержку.
21-летняя Кори Гауфф во второй раз в карьере выиграла турнир «Большого шлема». В 2023 году она победила на домашнем мэйджоре, US Open. В финале она также обыграла Арину Соболенко.
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