Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Bonmont Tennis Masters. День 3
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мама Кори Гауфф молилась за неё во время финального матча «Ролан Гаррос» с Соболенко

Мама Кори Гауфф молилась за неё во время финального матча «Ролан Гаррос» с Соболенко
Комментарии

Кэнди Гауфф, мама американской теннисистки Кори Гауфф, молилась за дочь во время финального матча Открытого чемпионата Франции — 2025. В матче за титул Гауфф встречалась с первой ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко. Встреча завершилась волевой победой Гауфф со счётом 6:7, 6:2, 6:4.

Ролан Гаррос (ж). Финал
07 июня 2025, суббота. 16:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		2 4
6 5 		6 6
         
Кори Гауфф
2
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Фото: кадр из трансляции TNT Sports

Фото: кадр из трансляции TNT Sports

Кэнди Гауфф поддерживала дочь на протяжении всего турнира. После победы в финальном матче Кори встретилась с семьёй и трогательно поблагодарила за поддержку.

21-летняя Кори Гауфф во второй раз в карьере выиграла турнир «Большого шлема». В 2023 году она победила на домашнем мэйджоре, US Open. В финале она также обыграла Арину Соболенко.

Материалы по теме
Соболенко нервничала, материлась и проиграла финал. Гауфф — новая чемпионка «Ролан Гаррос»
Соболенко нервничала, материлась и проиграла финал. Гауфф — новая чемпионка «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android