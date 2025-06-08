Мама Кори Гауфф молилась за неё во время финального матча «Ролан Гаррос» с Соболенко

Кэнди Гауфф, мама американской теннисистки Кори Гауфф, молилась за дочь во время финального матча Открытого чемпионата Франции — 2025. В матче за титул Гауфф встречалась с первой ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко. Встреча завершилась волевой победой Гауфф со счётом 6:7, 6:2, 6:4.

Фото: кадр из трансляции TNT Sports

Фото: кадр из трансляции TNT Sports

Кэнди Гауфф поддерживала дочь на протяжении всего турнира. После победы в финальном матче Кори встретилась с семьёй и трогательно поблагодарила за поддержку.

21-летняя Кори Гауфф во второй раз в карьере выиграла турнир «Большого шлема». В 2023 году она победила на домашнем мэйджоре, US Open. В финале она также обыграла Арину Соболенко.