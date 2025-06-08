Янник Синнер — Карлос Алькарас: история личных встреч перед финалом «Ролан Гаррос»

Сегодня, 8 июня, состоится финальный матч «Ролан Гаррос» — 2025 в мужском одиночном разряде, в котором встретятся лидер мирового рейтинга итальянский теннисист Янник Синнер и вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас. Начало поединка запланировано на 16:00 мск.
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Счёт личных встреч в официальных матчах — 8-4 в пользу Алькараса (3-1 на грунте). Карлос одержал три волевые победы в прошлом году — в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (1:6, 6:3, 6:2), в полуфинале «Ролан Гаррос» (2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3) и в финале Пекина (6:7, 6:4, 7:6). Янник же в предыдущий раз выигрывал у него в Пекине-2024 — тогда они встретились в полуфинале (7:6, 6:1). В этом сезоне они успели встретиться в финале «Мастерса» в Риме, где Алькарас победил со счётом 7:6, 6:1, отыграв двойной сетбол на своей подаче в концовке первой партии.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Янник Синнер – Карлос Алькарас в финале «Ролан Гаррос» — 2025.
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