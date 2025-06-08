Билли Джин Кинг поздравила Кори Гауфф со вторым «Шлемом» в карьере

Победительница 39 турниров «Большого шлема» (12 — в одиночном разряде, 16 — в парном, 11 — в миксте) легендарная американская теннисистка Билли Джин Кинг поздравила вторую ракетку мира Кори Гауфф с победой на Открытом чемпионате Франции — 2025. В матче за титул она в трёх сетах обыграла лидера мирового рейтинга представительницу Беларуси Арину Соболенко. Встреча завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:4 в пользу американской теннисистки.

«Поздравляю Кори Гауфф с её вторым титулом «Большого шлема» в женском одиночном разряде и первым титулом в одиночном разряде на «Ролан Гаррос»!» — написала Кинг на своей странице в социальных сетях.

21-летняя Кори Гауфф во второй раз в карьере выиграла турнир «Большого шлема».