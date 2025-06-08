Билли Джин Кинг поздравила Кори Гауфф со вторым «Шлемом» в карьере
Поделиться
Победительница 39 турниров «Большого шлема» (12 — в одиночном разряде, 16 — в парном, 11 — в миксте) легендарная американская теннисистка Билли Джин Кинг поздравила вторую ракетку мира Кори Гауфф с победой на Открытом чемпионате Франции — 2025. В матче за титул она в трёх сетах обыграла лидера мирового рейтинга представительницу Беларуси Арину Соболенко. Встреча завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:4 в пользу американской теннисистки.
Ролан Гаррос (ж). Финал
07 июня 2025, суббота. 16:30 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|4
|
|6
|6
2
Кори Гауфф
К. Гауфф
«Поздравляю Кори Гауфф с её вторым титулом «Большого шлема» в женском одиночном разряде и первым титулом в одиночном разряде на «Ролан Гаррос»!» — написала Кинг на своей странице в социальных сетях.
21-летняя Кори Гауфф во второй раз в карьере выиграла турнир «Большого шлема».
Материалы по теме
Комментарии
- 8 июня 2025
-
13:33
-
13:29
-
13:11
-
12:50
-
12:42
-
12:35
-
12:32
-
12:16
-
12:00
-
11:43
-
11:43
-
11:25
-
11:12
-
10:59
-
10:49
-
10:31
-
10:09
-
10:00
-
09:39
-
09:30
-
09:26
-
07:29
-
04:55
-
04:42
-
03:51
-
01:39
-
00:52
-
00:40
-
00:36
-
00:12
-
00:04
- 7 июня 2025
-
23:52
-
23:46
-
23:40
-
23:21