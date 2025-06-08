Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Bonmont Tennis Masters. День 3
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Финал «Ролан Гаррос» между Гауфф и Соболенко собрал 3,15 млн зрителей во Франции

Финал «Ролан Гаррос» между Гауфф и Соболенко собрал 3,15 млн зрителей во Франции
Аудио-версия:
Комментарии

Финал женского одиночного турнира «Ролан Гаррос» – 2025 между первой ракеткой мира белорусской Ариной Соболенко и вторым номером рейтинга WTA американкой Кори Гауфф посмотрело 3,15 млн зрителей во Франции, сообщает L’Equipe.

Рекордным по просмотрам для женского одиночного разряда «Ролан Гаррос» – 2025 стал полуфинальный матч между француженкой Лоис Буассон и Кори Гауфф, закончившийся со счётом 6:1. 6:2 в пользу американки. Его посмотрело 5,37 млн телезрителей. Вместе с тем количество зрителей финала этого года было выше, чем у финала «Ролан Гаррос» – 2024, в котором полька Ига Швёнтек обыграла итальянку Жасмин Паолини (6:2, 6:1). Прошлогодний финал турнира собрал у экранов во Франции 2,11 млн телезрителей.

Женский турнир в одиночном разряде «Ролан Гаррос» – 2025 проходил с 25 мая по 7 июня.

Материалы по теме
Синнер и Алькарас бьются за титул «Ролан Гаррос»! Кому достанется ТБШ на грунте? LIVE!
Live
Синнер и Алькарас бьются за титул «Ролан Гаррос»! Кому достанется ТБШ на грунте? LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android