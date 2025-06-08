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«Выходить и брать своё». Себальос — о наставлениях Алькараса перед финалом «РГ» в парах

«Выходить и брать своё». Себальос — о наставлениях Алькараса перед финалом «РГ» в парах
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Чемпион «Ролан Гаррос» – 2025 в мужском парном разряде аргентинец Орасио Себальос рассказал, какой совет перед финалом турнира дал ему и его напарнику испанцу Марселю Гранольерсу вторая ракетка мира Карлос Алькарас.

«Мы проиграли несколько финалов подряд и хотели изменить подход — понять, как они справлялись с финальным давлением, чтобы сделать что-то по-другому. Мы много работали над ментальной составляющей, и сегодня было видно, что это стало решающим. Всё, что позволило нам победить, Карлитос свёл к трём словам: «Иди и возьми». Он настаивал, что в финале надо выходить и брать своё, не оставляя ничего внутри. Можно выиграть или проиграть, но главное — чувствовать, что ты шёл за победой и играл в свой теннис. Его советы оказались ключевыми», – приводит слова Себальоса Punto de Break.

В финале мужского парного разряда «Ролан Гаррос» – 2025 Марсель Гранольерс и Орасио Себальос обыграли британский дуэт Джо Солсбери/Ник Скупски (6:0, 6:7 (5:7), 7:5).

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