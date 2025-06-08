Матс Виландер назвал фаворита мужского финала «Ролан Гаррос» — 2025

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер назвал фаворита финального матча «Ролан Гаррос» — 2025 между Карлосом Алькарасом и Янником Синнером.

«Алькарас будет небольшим фаворитом, потому что он выиграл в Риме в двух сетах. Это первый финал «Большого шлема» между ними. Для меня встречи между Синнером и Алькарасом — лучшие теннисные матчи, которые я когда-либо видел с точки зрения уровня. Они оба играют очень быстро и, кажется, готовы к ударам друг от друга», — приводит слова Виландера We love tennis.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Янник Синнер – Карлос Алькарас в финале «Ролан Гаррос» — 2025.