Алькарас провёл почти на два часа больше Синнера на кортах перед финалом «РГ»

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас провёл на кортах Открытого чемпионата Франции почти на два часа больше, чем его соперник по финалу турнира, первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

Оба теннисиста сыграли по шесть матчей на турнире, при этом Карлос Алькарас провёл на кортах «Ролан Гаррос» – 2025 14 часов 37 минут. Янник Синнер вышел в финал турнира, проведя на кортах 12 часов 51 минуту, что на 1 час 46 минут меньше, чем у испанского теннисиста.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Янник Синнер – Карлос Алькарас в финале «Ролан Гаррос» — 2025.

Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом турнира является Карлос Алькарас.