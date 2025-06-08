Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Bonmont Tennis Masters. День 3
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Эррани и Паолини стали второй парой из Италии, выигравшей «Ролан Гаррос»

Эррани и Паолини стали второй парой из Италии, выигравшей «Ролан Гаррос»
Комментарии

Сара Эррани и Жасмин Паолини стали второй итальянской парой в истории тенниса, выигравшей титул в женском парном разряде на «Ролан Гаррос».

Ролан Гаррос — парный разряд (ж). Финал
08 июня 2025, воскресенье. 12:15 МСК
Анна Данилина
Казахстан
Анна Данилина
Александра Крунич
Сербия
Александра Крунич
А. Данилина А. Крунич
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 1
6 		2 6
         
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
С. Эррани Ж. Паолини

Впервые данного достижения для Италии добилась Роберта Винчи, выступающая на тот момент в паре также с Сарой Эррани. Итальянки выиграли «Ролан Гаррос» в парном разряде в 2012 году.

Сегодня, 8 июня, в матче за титул Эррани и Паолини в трёх сетах обыграли Анну Данилину из Казахстана и сербку Александру Крунич. Встреча завершилась со счётом 6:4, 2:6, 6:1. Отметим, что Эррани и Паолини завоевали восьмой совместный титул и впервые в паре выиграли титул турнира «Большого шлема».

Материалы по теме
Синнер и Алькарас бьются за титул «Ролан Гаррос»! Кому достанется ТБШ на грунте? LIVE!
Live
Синнер и Алькарас бьются за титул «Ролан Гаррос»! Кому достанется ТБШ на грунте? LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android