Эррани и Паолини стали второй парой из Италии, выигравшей «Ролан Гаррос»
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Сара Эррани и Жасмин Паолини стали второй итальянской парой в истории тенниса, выигравшей титул в женском парном разряде на «Ролан Гаррос».
Ролан Гаррос — парный разряд (ж). Финал
08 июня 2025, воскресенье. 12:15 МСК
Анна Данилина
Александра Крунич
А. Данилина А. Крунич
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|1
|
|2
|6
Сара Эррани
Жасмин Паолини
С. Эррани Ж. Паолини
Впервые данного достижения для Италии добилась Роберта Винчи, выступающая на тот момент в паре также с Сарой Эррани. Итальянки выиграли «Ролан Гаррос» в парном разряде в 2012 году.
Сегодня, 8 июня, в матче за титул Эррани и Паолини в трёх сетах обыграли Анну Данилину из Казахстана и сербку Александру Крунич. Встреча завершилась со счётом 6:4, 2:6, 6:1. Отметим, что Эррани и Паолини завоевали восьмой совместный титул и впервые в паре выиграли титул турнира «Большого шлема».
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