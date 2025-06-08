Эррани и Паолини стали второй парой из Италии, выигравшей «Ролан Гаррос»

Сара Эррани и Жасмин Паолини стали второй итальянской парой в истории тенниса, выигравшей титул в женском парном разряде на «Ролан Гаррос».

Впервые данного достижения для Италии добилась Роберта Винчи, выступающая на тот момент в паре также с Сарой Эррани. Итальянки выиграли «Ролан Гаррос» в парном разряде в 2012 году.

Сегодня, 8 июня, в матче за титул Эррани и Паолини в трёх сетах обыграли Анну Данилину из Казахстана и сербку Александру Крунич. Встреча завершилась со счётом 6:4, 2:6, 6:1. Отметим, что Эррани и Паолини завоевали восьмой совместный титул и впервые в паре выиграли титул турнира «Большого шлема».