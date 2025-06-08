Эррани — первая теннисистка с 2015 года, победившая в парах и миксте на одном «РГ»

Итальянка Сара Эррани стала первой с 2015 года теннисисткой, которой удалось выиграть «Ролан Гаррос» в миксте и в женских парных соревнованиях, сообщает аккаунт Opta Ace в социальной сети Х. Эррани выиграла турнир в парных соревнованиях вместе с соотечественницей Жасмин Паолини, обыграв в финале Анну Данилину из Казахстана и сербку Александру Крунич. Встреча завершилась со счётом 6:4, 2:6, 6:1.
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В 2015 году победить в миксте и в женском парном разряде «Ролан Гаррос» удалось американке Беттани Маттек-Сандс. Она стала чемпионкой «Ролан Гаррос» в паре с чешкой Люси Сафаровой, в миксте она одержала победу на турнире в паре с 18-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» в парном разряде американцем Майком Брайаном.
Напомним, Сара Эррани победила в миксте «Ролан Гаррос» — 2025 вместе с итальянцем Андреа Вавассори. В финале они были сильнее американского дуэта Тейлор Таунсенд/Эван Кинг со счётом 6:4, 6:2.
- 8 июня 2025
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