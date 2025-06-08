«Ты для меня легенда». Паолини обратилась к Эррани после победы на «РГ» в парном разряде

Итальянка Жасмин Паолини прокомментировала победу на турнире «Ролан Гаррос» в парном разряде. В матче за титул она в паре с Сарой Эррани в трёх сетах обыграла Анну Данилину из Казахстана и сербку Александру Крунич. Встреча завершилась со счётом 6:4, 2:6, 6:1.
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«В прошлом году мы проиграли в финале. Было тяжело, но на этот раз мы сделали это. Здесь состоялся последний турнир в одиночном разряде в карьере Сары. Ты меня вдохновляешь, ты чемпион и отличный человек, который сделал меня лучше. Приятно, что ты в моей команде. Это что-то особенное. Ты для меня легенда. Спасибо моей команде, мы здесь 20 дней! Приятно веселиться с вами каждый день. Спасибо итальянским ребятам, которые болели за нас, вы сумасшедшие, спасибо!» — сказала Паолини в интервью на корте.
- 8 июня 2025
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