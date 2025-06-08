«Хочу осознать, что произошло». Эррани — о победе на «РГ» в парном разряде

Итальянка Сара Эррани прокомментировала победу на турнире «Ролан Гаррос» в парном разряде. В матче за титул она в паре с Жасмин Паолини в трёх сетах обыграла Анну Данилину из Казахстана и сербку Александру Крунич. Встреча завершилась со счётом 6:4, 2:6, 6:1.
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«Это лучший корт в мире. У меня лучшие воспоминания о нём. Жасмин, ты особенная. Обладаешь огромной энергией. Я рада, что могу разделить с тобой этот момент. Спасибо моей команде, нам так повезло, что вы с нами. Теннис никогда не останавливается. Иногда вы не на 100% цените то, что происходит с вами. Но сейчас я действительно хочу осознать, что произошло», — сказала Эррани в интервью на корте.
Отметим, что Эррани и Паолини завоевали восьмой совместный титул и впервые в паре выиграли титул турнира «Большого шлема».
- 8 июня 2025
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