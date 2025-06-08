Гауфф — о Спайке Ли на финале «РГ»: «Никс» не выиграли, но я дала ему повод для радости

Победительница «Ролан Гаррос» — 2025 американка Кори Гауфф рассказала, как она восприняла присутствие на трибунах режиссёра Спайка Ли.

«Я видела его на своих матчах на US Open. На финале, когда разминалась, камера показала его в спортзале. Я подумала: «О боже, Спайк Ли здесь». А когда увидела его на корте, подумала: «Если выиграю этот матч, первым, кому я пожму руку, будет Спайк Ли. Как только я выиграла матч, сразу упала на землю. Потом сразу же пошла к нему.

И да, я хотела ему сказать, что хотя «Никс» и не выиграли (Спайк Ли является фанатом баскетбольного клуба «Нью-Йорк Никс», который не смог выйти в финал НБА в этом сезоне. – Прим. «Чемпионата»), я всё равно дала ему повод для радости», – приводит слова Гауфф TNT Sports.

Кори Гауфф одержала победу в финале «Ролан Гаррос» — 2025, обыграв белоруску Арину Соболенко (6:7 (5:7), 6:2, 6:4), и завоевала второй титул чемпионки турнира серии «Большого шлема» в карьере.