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Фаррелл Уильямс посетил финал «Ролан Гаррос» между Синнером и Алькарасом

Фаррелл Уильямс посетил финал «Ролан Гаррос» между Синнером и Алькарасом
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Американский рэпер, певец, автор песен, продюсер и дизайнер одежды Фаррелл Уильямс присутствует на финальном матче «Ролан Гаррос» — 2025 в мужском одиночном разряде. В поединке за титул встречаются лидер мирового рейтинга итальянский теннисист Янник Синнер и вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.

Ролан Гаррос (м). Финал
08 июня 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
2-й сет
1 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		5
4 		2
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Янник Синнер – Карлос Алькарас в финале «Ролан Гаррос» — 2025.

Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом соревнований является Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале одолевший представителя Германии Александра Зверева.

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