Фаррелл Уильямс посетил финал «Ролан Гаррос» между Синнером и Алькарасом

Американский рэпер, певец, автор песен, продюсер и дизайнер одежды Фаррелл Уильямс присутствует на финальном матче «Ролан Гаррос» — 2025 в мужском одиночном разряде. В поединке за титул встречаются лидер мирового рейтинга итальянский теннисист Янник Синнер и вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Янник Синнер – Карлос Алькарас в финале «Ролан Гаррос» — 2025.

Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом соревнований является Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале одолевший представителя Германии Александра Зверева.