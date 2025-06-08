Фаррелл Уильямс посетил финал «Ролан Гаррос» между Синнером и Алькарасом
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Американский рэпер, певец, автор песен, продюсер и дизайнер одежды Фаррелл Уильямс присутствует на финальном матче «Ролан Гаррос» — 2025 в мужском одиночном разряде. В поединке за титул встречаются лидер мирового рейтинга итальянский теннисист Янник Синнер и вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.
Ролан Гаррос (м). Финал
08 июня 2025, воскресенье. 16:30 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|5
|
|2
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Янник Синнер – Карлос Алькарас в финале «Ролан Гаррос» — 2025.
Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом соревнований является Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале одолевший представителя Германии Александра Зверева.
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