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Тони Паркер и Дирк Новицки посетили мужской финал «РГ» между Алькарасом и Синнером

Тони Паркер и Дирк Новицки посетили мужской финал «РГ» между Алькарасом и Синнером
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Баскетболисты Тони Паркер и Дирк Новицки стали гостями финального матча «Ролан Гаррос» — 2025 в мужском одиночном разряде между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и вторым номером рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом. Встреча проходит в эти минуты. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Янник Синнер – Карлос Алькарас в финале «Ролан Гаррос» — 2025.

Ролан Гаррос (м). Финал
08 июня 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
2-й сет
1 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		5
4 		2
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Фото: Пресс-служба «Ролан Гаррос»

Француз Тони Паркер является четырёхкратным чемпионом НБА в составе «Сан-Антонио Спёрс». В составе сборной Франции он становился чемпионом Евробаскета-2013 и призёром континентального первенства 2005, 2011, 2015 годов. Немецкий баскетболист Дирк Новицки становился чемпионом НБА в сезоне-2010/2011 в составе «Даллас Маверикс». Также он является обладателем награды «Самого ценного игрока регулярного чемпионата НБА» — 2007.

Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом турнира является Карлос Алькарас.

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