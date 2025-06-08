Тони Паркер и Дирк Новицки посетили мужской финал «РГ» между Алькарасом и Синнером

Баскетболисты Тони Паркер и Дирк Новицки стали гостями финального матча «Ролан Гаррос» — 2025 в мужском одиночном разряде между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и вторым номером рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом. Встреча проходит в эти минуты. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Янник Синнер – Карлос Алькарас в финале «Ролан Гаррос» — 2025.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|5
|
|2
Фото: Пресс-служба «Ролан Гаррос»
Француз Тони Паркер является четырёхкратным чемпионом НБА в составе «Сан-Антонио Спёрс». В составе сборной Франции он становился чемпионом Евробаскета-2013 и призёром континентального первенства 2005, 2011, 2015 годов. Немецкий баскетболист Дирк Новицки становился чемпионом НБА в сезоне-2010/2011 в составе «Даллас Маверикс». Также он является обладателем награды «Самого ценного игрока регулярного чемпионата НБА» — 2007.
Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом турнира является Карлос Алькарас.
- 8 июня 2025
-
17:57
-
17:53
-
17:39
-
17:34
-
17:33
-
17:15
-
17:01
-
16:57
-
16:47
-
16:26
-
15:57
-
15:23
-
15:11
-
14:47
-
14:43
-
14:27
-
13:58
-
13:33
-
13:29
-
13:11
-
12:50
-
12:42
-
12:35
-
12:32
-
12:16
-
12:00
-
11:43
-
11:43
-
11:25
-
11:12
-
10:59
-
10:49
-
10:31
-
10:09
-
10:00