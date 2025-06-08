Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Bonmont Tennis Masters. День 3
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стаббс раскритиковала Муратоглу за слова о том, что в женском теннисе нет звёзд

Стаббс раскритиковала Муратоглу за слова о том, что в женском теннисе нет звёзд
Комментарии

Бывшая теннисистка, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Ренне Стаббс отреагировала на слова тренера Патрика Муратоглу про пятикратную чемпионку мэйджоров польку Игу Швёнтек.

«Извините, но я думаю, что в женском теннисе сейчас нет больших звёзд. Швёнтек, например, отличная теннисистка, но не звезда», — приводит слова Муратоглу We love tennis.

«Представьте парня, который стал знаменит только потому, что тренировал женщину. Я могла бы сказать больше, но не буду», — написала Стаббс на личной странице в соцсетях.

Патрик Муратоглу тренировал легендарную американку Серену Уильямс с 2010 по 2022 год.

Материалы по теме
«Это было грубо». Стаббс раскритиковала Соболенко за слова об ужасном теннисе в финале
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android