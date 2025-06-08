Стаббс раскритиковала Муратоглу за слова о том, что в женском теннисе нет звёзд

Бывшая теннисистка, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Ренне Стаббс отреагировала на слова тренера Патрика Муратоглу про пятикратную чемпионку мэйджоров польку Игу Швёнтек.

«Извините, но я думаю, что в женском теннисе сейчас нет больших звёзд. Швёнтек, например, отличная теннисистка, но не звезда», — приводит слова Муратоглу We love tennis.

«Представьте парня, который стал знаменит только потому, что тренировал женщину. Я могла бы сказать больше, но не буду», — написала Стаббс на личной странице в соцсетях.

Патрик Муратоглу тренировал легендарную американку Серену Уильямс с 2010 по 2022 год.