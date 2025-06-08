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«Заслуженно!» Трэйси Остин поздравила Кори Гауфф с победой на «Ролан Гаррос» — 2025

«Заслуженно!» Трэйси Остин поздравила Кори Гауфф с победой на «Ролан Гаррос» — 2025
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Бывшая первая ракетка мира из США, чемпионка US Open в 1979 и 1981 годах Трэйси Остин поздравила вторую ракетку мира американку Кори Гауфф с победой на «Ролан Гаррос» — 2025. В решающем матче Кори обыграла лидера мирового рейтинга Арину Соболенко со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.

«Поздравляем Кори Гауфф со вторым мэйджором. Невероятно стойкая, обладающая фантастическим самообладанием, борьбой и ведением матча. Заслуженно!» — написала Остин в социальных сетях.

Победа на Открытом чемпионате Франции принесла Гауфф второй титул на турнире «Большого шлема». Она побеждала на US Open — 2023, также обыграв Соболенко в финале.

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