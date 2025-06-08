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Кори Гауфф опубликовала вдохновенный пост о своей победе на «Ролан Гаррос» — 2025

Кори Гауфф опубликовала вдохновенный пост о своей победе на «Ролан Гаррос» — 2025
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Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф опубликовала эмоциональный пост на личной странице в социальных сетях в честь победы на «Ролан Гаррос» — 2025. Напомним, в финале она обыграла белоруску Арину Соболенко со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.

Ролан Гаррос (ж). Финал
07 июня 2025, суббота. 16:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		2 4
6 5 		6 6
         
Кори Гауфф
2
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«Просыпаюсь и начинаю понимать, что это действительно не сон. Поражение в финале три года назад посеяло во мне множество сомнений. Я думала, что никогда не смогу справиться с давлением, что мне никогда не удастся поднять этот трофей. Мне казалось, что мои мечты вот-вот сбудутся, но так и останутся недостижимыми. Поэтому быть здесь сейчас… для меня значит абсолютно всё.

Чем глубже я погружалась в свои мысли, тем больше понимала: в глубине души я на самом деле не верила в эти страхи. В глубине души я знала, что смогу, и отказалась позволить этим мыслям поглотить меня. Маленькая Коко посмотрела бы на меня с недоумением, потому что та девочка ни в чём не сомневалась — особенно когда дело касалось тенниса. Но, как бы то ни было, я поняла: сомнения неизбежны, но их можно преодолеть. Вчерашний день стал тому доказательством. Я справилась… и, если смогла я, значит, сможете и вы.

Во мне не было ни капли сомнений, и, если я когда-нибудь говорила обратное — я лгала» — Tyler, The Creator», — написала Гауфф.

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