Фото: Алькарас взял медицинский перерыв в финале «Ролан Гаррос» из-за проблем с глазом

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас в первом сете финала Открытого чемпионата Франции — 2025 взял медицинский перерыв из-за проблем с глазом. К испанцу вышел врач. В решающем матче Карлос играет против лидера мирового рейтинга Янника Синнера.

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Счёт личных встреч в официальных матчах — 8-4 в пользу Алькараса (3-1 на грунте). Карлос одержал три волевые победы в прошлом году — в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (1:6, 6:3, 6:2), в полуфинале «Ролан Гаррос» (2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3) и в финале Пекина (6:7, 6:4, 7:6). Янник же в предыдущий раз выигрывал у него в Пекине-2024 — тогда они встретились в полуфинале (7:6, 6:1). В этом сезоне они успели встретиться в финале «Мастерса» в Риме, где Алькарас победил со счётом 7:6, 6:1, отыграв двойной сетбол на своей подаче в концовке первой партии.