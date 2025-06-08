Кори Гауфф провела фотосессию с титулом «Ролан Гаррос» на фоне Эйфелевой башни

Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф приняла участие в фотосессии с трофеем Открытого чемпионата Франции. Спортсменка в модном образе позировала на фоне знаменитой Эйфелевой башни. Напомним, в финале она обыграла белоруску Арину Соболенко со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.

Фото: Anadolu via Getty Images

21-летняя Кори Гауфф стала первой за 10 лет американкой, победившей на «Ролан Гаррос». В 2015 году на парижском «Шлеме» титул завоевала титулованная Серена Уильямс.

Победа на Открытом чемпионате Франции принесла Гауфф второй титул на турнире «Большого шлема». Она побеждала на US Open — 2023, также обыграв Соболенко в финале.