Феликс Оже-Альяссим обыграл Якуба Меншика на выставочном турнире в Швейцарии

27-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим обыграл Якуба Меншика из Чехии (19-й в рейтинге) на выставочном травяном турнире Bonmont Tennis Masters, проходящем в швейцарском Шезерексе со счётом 6:3, 6:2.

Помимо Меншика и Оже-Альяссима, на турнире принимают участие итальянец Лоренцо Сонего, россиянин Карен Хачанов, француз Ришар Гаске и Хуберт Хуркач из Польши.

Ранее в группе А Меншик обыграл Лоренцо Сонего со счётом 7:5, 7:6. Оже-Альяссим также обыграл итальянца со счётом 7:6, 3:6, 7:6. В группе Б Карен Хачанов оказался лучше Хуберта Хуркача (6:3, 6:4) и Ришара Гаске (7:5, 6:3). Bonmont Tennis Masters проходит с 6 по 8 июня.