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Bonmont Tennis Masters. День 3
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Феликс Оже-Альяссим обыграл Якуба Меншика на выставочном турнире в Швейцарии

Феликс Оже-Альяссим обыграл Якуба Меншика на выставочном турнире в Швейцарии
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27-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим обыграл Якуба Меншика из Чехии (19-й в рейтинге) на выставочном травяном турнире Bonmont Tennis Masters, проходящем в швейцарском Шезерексе со счётом 6:3, 6:2.

Bonmont Tennis Masters. Группа A
08 июня 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Якуб Меншик
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
1 2 3
         
         
Феликс Оже-Альяссим
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

Помимо Меншика и Оже-Альяссима, на турнире принимают участие итальянец Лоренцо Сонего, россиянин Карен Хачанов, француз Ришар Гаске и Хуберт Хуркач из Польши.

Ранее в группе А Меншик обыграл Лоренцо Сонего со счётом 7:5, 7:6. Оже-Альяссим также обыграл итальянца со счётом 7:6, 3:6, 7:6. В группе Б Карен Хачанов оказался лучше Хуберта Хуркача (6:3, 6:4) и Ришара Гаске (7:5, 6:3). Bonmont Tennis Masters проходит с 6 по 8 июня.

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