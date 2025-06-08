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Синнер — Алькарас: итальянец на тай-брейке выиграл второй сет финала «Ролан Гаррос»

Синнер — Алькарас: итальянец на тай-брейке выиграл второй сет финала «Ролан Гаррос»
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Сегодня, 8 июня, проходит финальный матч «Ролан Гаррос» — 2025 в мужском одиночном разряде, в котором встречаются лидер мирового рейтинга итальянский теннисист Янник Синнер и вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас. После второго сета счёт 6:4, 7:6 (7:4) в пользу итальянца. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Синнера и Алькараса.

Ролан Гаррос (м). Финал
08 июня 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
4-й сет
2 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 4 1
4 		6 4 6 1
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Счёт личных встреч в официальных матчах — 8-4 в пользу Алькараса (3-1 на грунте). Карлос одержал три волевые победы в прошлом году — в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (1:6, 6:3, 6:2), в полуфинале «Ролан Гаррос» (2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3) и в финале Пекина (6:7, 6:4, 7:6). Янник же в предыдущий раз выигрывал у него в Пекине-2024 — тогда они встретились в полуфинале (7:6, 6:1). В этом сезоне они успели встретиться в финале «Мастерса» в Риме, где Алькарас победил со счётом 7:6, 6:1, отыграв двойной сетбол на своей подаче в концовке первой партии.

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