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Анастасия Захарова вышла в основную сетку турнира WTA-500 в Лондоне

Анастасия Захарова вышла в основную сетку турнира WTA-500 в Лондоне
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108-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова успешно преодолела квалификацию травяного турнира категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания). В матче за выход в основную сетку она одолела канадку Кэрол Чжао (272-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:7 (1:7), 7:6 (9:7).

Матч продолжался 2 часа 40 минут. За это время Захарова выполнила семь подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 10. На счету Чжао два эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.

Соперница Захаровой в основной сетке станет известна по окончании всех квалификационных матчей.

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