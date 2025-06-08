Мартина Навратилова отреагировала на титул Кори Гауфф на «Ролан Гаррос» — 2025
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18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова поздравила вторую ракетку мира американку Кори Гауфф с победой на «Ролан Гаррос» — 2025. В решающем матче Кори обыграла лидера мирового рейтинга Арину Соболенко со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.
Ролан Гаррос (м). Финал
08 июня 2025, воскресенье. 16:30 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
4-й сет
2 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|4
|1
|
|6 4
|6
|1
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Поздравляю Кори Гауфф с победой на Открытом чемпионате Франции — 2025. Великолепный камбэк и борьба!» — написала Навратилова на личной странице в соцсетях.
Победа на Открытом чемпионате Франции принесла Гауфф второй титул на турнире «Большого шлема». Она побеждала на US Open — 2023, также обыграв Соболенко в финале.
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