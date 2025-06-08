Синнер и Алькарас сыграли на тай-брейке в 10 из 12 встреч на турнирах уровня ATP
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и второй номер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас сыграли на тай-брейке в 10 из 12 своих встреч на турнирах уровня ATP. Сегодня, 8 июня, Янник и Карлос играют в финале Открытого чемпионата Франции — 2025. После двух сетов счёт 6:4, 7:6 (7:4) в пользу представителя Италии.
Ролан Гаррос (м). Финал
08 июня 2025, воскресенье. 16:30 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
4-й сет
2 : 1
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|3
|4
|5
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|7 7
|4
|1
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|6 4
|6
|1
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Янник Синнер – Карлос Алькарас в финале «Ролан Гаррос» — 2025.
Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом соревнований является Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале одолевший представителя Германии Александра Зверева.
Комментарии
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