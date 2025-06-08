Карлос Алькарас — пятый чемпион «Ролан Гаррос», кто проиграл первые два сета в финале

На Открытом чемпионате Франции только пять раз в Открытую эру чемпион соревнований проигрывал первые два сета в финале. Об этом сообщает OptaAce. Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас в решающем матче с лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером уступает со счётом 4:6, 6:7 (4:7).

Ранее в финале «Ролан Гаррос» первые два сета проиграли Бьорн Борг (против Мануэля Орантеса в 1974), Иван Лендел (против Джона Макинроя в 1984), Андре Агасси (против Андрея Медведева в 1999), Гастон Гаудио (против Гильермо Кориа в 2004) и Новак Джокович (против Стефаноса Циципаса в 2021).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Янник Синнер – Карлос Алькарас в финале «Ролан Гаррос» — 2025.

Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом соревнований является Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале одолевший представителя Германии Александра Зверева.