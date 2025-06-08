Соболенко опубликовала заявление с объяснениями своих слов про Гауфф после финала «РГ»

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала большое сообщение, в котором объяснила свои резонансные комментарии об уровне игры в финале «Ролан Гаррос» — 2025. Соболенко потерпела поражение от американки Кори Гауфф со счётом 7:6 (7:5), 2:6, 4:6.

Соболенко сказала, что Гауфф победила не потому, что была лучшим игроком. Белоруска также неоднократно заявила, что показала ужасный теннис в финале.

«Вчера был тяжёлый день. Коко справилась с условиями гораздо лучше, чем я, и полностью заслужила победу. Она была лучшим игроком, и хочу отдать ей должное.

Вы все меня знаете… Я всегда буду честной и человечной в том, как я переживаю такие моменты. Я допустила более 70 невынужденных ошибок, поэтому не могу притворяться, что это был отличный день для меня.

Но и то, и другое может быть правдой… Я показала не всё, что могла, а Коко сыграла уверенно. Она заслужила этот титул. Уважение. Время отдыхать, учиться и возвращаться сильнее», — написала Соболенко.