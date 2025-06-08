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Соболенко опубликовала заявление с объяснениями своих слов про Гауфф после финала «РГ»

Соболенко опубликовала заявление с объяснениями своих слов про Гауфф после финала «РГ»
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала большое сообщение, в котором объяснила свои резонансные комментарии об уровне игры в финале «Ролан Гаррос» — 2025. Соболенко потерпела поражение от американки Кори Гауфф со счётом 7:6 (7:5), 2:6, 4:6.

Ролан Гаррос (ж). Финал
07 июня 2025, суббота. 16:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		2 4
6 5 		6 6
         
Кори Гауфф
2
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Соболенко сказала, что Гауфф победила не потому, что была лучшим игроком. Белоруска также неоднократно заявила, что показала ужасный теннис в финале.

«Вчера был тяжёлый день. Коко справилась с условиями гораздо лучше, чем я, и полностью заслужила победу. Она была лучшим игроком, и хочу отдать ей должное.

Вы все меня знаете… Я всегда буду честной и человечной в том, как я переживаю такие моменты. Я допустила более 70 невынужденных ошибок, поэтому не могу притворяться, что это был отличный день для меня.

Но и то, и другое может быть правдой… Я показала не всё, что могла, а Коко сыграла уверенно. Она заслужила этот титул. Уважение. Время отдыхать, учиться и возвращаться сильнее», — написала Соболенко.

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