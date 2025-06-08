Янник Синнер — Карлос Алькарас: испанец выиграл третий сет финала «Ролан Гаррос»

Сегодня, 8 июня, проходит финальный матч Открытого чемпионата Франции — 2025 в мужском одиночном разряде, в котором встречаются лидер мирового рейтинга итальянский теннисист Янник Синнер и вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас. Первые два сета итальянец выиграл со счётом 6:4, 7:6 (7:4). Третий сет остался за испанцем (6:4). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Синнера и Алькараса.

Счёт личных встреч в официальных матчах — 8-4 в пользу Алькараса (3-1 на грунте).

Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом соревнований является Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале одолевший представителя Германии Александра Зверева.